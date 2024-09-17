Κρήτη: Νέες συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο βράδυ της Δευτέρας σε σχολείο των Χανίων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, έχουν αυξηθεί οι συλληφθέντες καθώς εξαιτίας της προανάκρισης που βρισκόταν σε εξέλιξη οι αρχές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα, συνολικά έχουν συλληφθεί 14 συλλήψεις εκ των οποίων οι οκτώ είναι ανήλικοι και φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι υπόλοιποι 6 είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες των ανηλίκων που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανήλικοι αναμένεται να πάνε αύριο στον εισαγγελέα.

Το χρονικό

Όλα έγιναν αργά το απόγευμα της Δευτέρας όταν εξωσχολικοί κατάφεραν να μπουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπου διαπληκτίστηκαν με μαθητή του ΕΠΑΛ.

Τα αίματα άναψαν με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν με μαχαίρι στο πρόσωπο.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τον 17χρονο να μεταφέρετε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τα τραύματα ευτυχώς ήταν επιφανειακά και ο 17χρονος αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.

