Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε θα απολαύσουμε το «φεγγάρι του θερισμού»

Το «φεγγάρι του θερισμού» δηλαδή η πανσέληνος του Σεπτέμβρη, συμπίπτει με μερική έκλειψη Σελήνης

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε θα εμφανιστεί το «φεγγάρι του θερισμού»

Το περιβόητο «φεγγάρι του θερισμού» θα κάνει την εμφάνιση του στον ουρανό, αύριο Τετάρτη 18/9 οπότε και συντελείται η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2024.

Το «φεγγάρι του θερισμού» μάλιστα συμπίπτει με μερική έκλειψη Σελήνης, ορατή από οπουδήποτε στη νυχτερινή πλευρά της Γης.

Σύμφωνα με το Space, η πανσέληνος εμφανίζεται όταν το φεγγάρι βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη πλευρά της Γης από τον Ήλιο, επομένως χρησιμοποιώντας το ουράνιο γεωγραφικό μήκος του φεγγαριού, η Σελένη πρέπει να βρίσκεται ακριβώς 180 μοίρες από τον Ήλιο.

Επιπλέον, η τροχιά του φεγγαριού έχει ελαφρά κλίση σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της Γης, κατά περίπου 5 μοίρες, οπότε συνήθως το φεγγάρι φωτίζεται πλήρως από τον Ήλιο σε εκείνο το σημείο.

Μάλιστα, το φεγγάρι θα φαίνεται μεγάλο και φωτεινό επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της στη Γη.

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2024 φέρει και άλλα ονόματα:

Φθινοπωρινό φεγγάρι (Κρήτη)

Φεγγάρι με καφέ φύλλα (Λακότα)

Σελήνη πεσμένων φύλλων (Οτζίμπουε)

Πηγή: skai.gr

