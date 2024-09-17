Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε θα εμφανιστεί το «φεγγάρι του θερισμού»

Το περιβόητο «φεγγάρι του θερισμού» θα κάνει την εμφάνιση του στον ουρανό, αύριο Τετάρτη 18/9 οπότε και συντελείται η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2024.
Το «φεγγάρι του θερισμού» μάλιστα συμπίπτει με μερική έκλειψη Σελήνης, ορατή από οπουδήποτε στη νυχτερινή πλευρά της Γης.
Σύμφωνα με το Space, η πανσέληνος εμφανίζεται όταν το φεγγάρι βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη πλευρά της Γης από τον Ήλιο, επομένως χρησιμοποιώντας το ουράνιο γεωγραφικό μήκος του φεγγαριού, η Σελένη πρέπει να βρίσκεται ακριβώς 180 μοίρες από τον Ήλιο.
Επιπλέον, η τροχιά του φεγγαριού έχει ελαφρά κλίση σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της Γης, κατά περίπου 5 μοίρες, οπότε συνήθως το φεγγάρι φωτίζεται πλήρως από τον Ήλιο σε εκείνο το σημείο.
Μάλιστα, το φεγγάρι θα φαίνεται μεγάλο και φωτεινό επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της στη Γη.
Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2024 φέρει και άλλα ονόματα:
Φθινοπωρινό φεγγάρι (Κρήτη)
Φεγγάρι με καφέ φύλλα (Λακότα)
Σελήνη πεσμένων φύλλων (Οτζίμπουε)
