Ο Σωτήρης Δελλής γεννήθηκε στην Πάτρα, μετανάστευσε στη Σουηδία και διέπρεψε ως οικονομολόγος.

Ήταν ο πρώτος βουλευτής που κατάφερε να μπει στο Κοινοβούλιο της χώρας, αλλά δεν έχει γεννηθεί στη Σουηδία. Μίλησε στον Γιώργο Κουρδή και την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για τη ζωή του στη Σουηδία, για τις προκλήσεις της οικονομίας και τη νοσταλγία του για την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.