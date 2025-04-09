Λογαριασμός
Η ιστορία του Πατρινού που κατάφερε να γίνει βουλευτής στη Σουηδία

Ο πρώτος βουλευτής που κατάφερε να μπει στο Κοινοβούλιο της χώρας, αλλά δεν έχει γεννηθεί στη Σουηδία μίλησε στον Γιώργο Κουρδή για τη ζωή του στη Σουηδία

Πάτρα

Ο Σωτήρης Δελλής γεννήθηκε στην Πάτρα, μετανάστευσε στη Σουηδία και διέπρεψε ως οικονομολόγος.

Ήταν ο πρώτος βουλευτής που κατάφερε να μπει στο Κοινοβούλιο της χώρας, αλλά δεν έχει γεννηθεί στη Σουηδία. Μίλησε στον Γιώργο Κουρδή και την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για τη ζωή του στη Σουηδία, για τις προκλήσεις της οικονομίας και τη νοσταλγία του για την Ελλάδα.

