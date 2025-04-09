Εμπορικό κατάστημα με είδη ιματισμού εντοπίστηκε από την αστυνομία να πουλάει παράνομα ξίφη και μαχαίρια διαφόρων τύπων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα που πωλούσε παράνομα μέσω διαδικτύου (e-shop) διαφόρων τύπων μαχαίρια και ξίφη, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία εξακρίβωσε το χώρο του φυσικού καταστήματος και πιστοποίησε την εγκληματική του δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στο εσωτερικό του καταστήματος βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

29 ξίφη,

33 μαχαίρια τύπου «ματσέτα»,

43 μαχαίρια τύπου πεταλούδα,

5 μαχαίρια διαφόρων τύπων και

βαλλίστρα.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη 51χρονος υπάλληλος.

Πηγή: skai.gr

