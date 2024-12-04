Πάτρα: 16χρονη με μηνιγγίτιδα έχασε τη μάχη για τη ζωή

Δεν τα κατάφερε και έχασε τν μάχη για τη ζωή της η 16χρονη από την Πάτρα που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα πριν από περίπου ενάμιση μήνα, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η 16χρονη, είχε λιποθυμήσει, ενώ βρισκόταν στο σχολείο της -σε ΕΠΑΛ- στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Εκεί διαγνώστηκε ότι είχε χτυπηθεί από μηνιγγιτιδόκοκκο τύπου Β και αμέσως διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 16χρονη Νεφέλη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της και τη σχολική κοινότητα της Πάτρας.

