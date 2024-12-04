Πάτρα: 16χρονη με μηνιγγίτιδα έχασε τη μάχη για τη ζωή

Δεν τα κατάφερε και έχασε τν μάχη για τη ζωή της η 16χρονη από την Πάτρα που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα πριν από περίπου ενάμιση μήνα, σύμφωνα με το ertnews.gr.
Η 16χρονη, είχε λιποθυμήσει, ενώ βρισκόταν στο σχολείο της -σε ΕΠΑΛ- στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Εκεί διαγνώστηκε ότι είχε χτυπηθεί από μηνιγγιτιδόκοκκο τύπου Β και αμέσως διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 16χρονη Νεφέλη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της και τη σχολική κοινότητα της Πάτρας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.