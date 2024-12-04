Λούνα παρκ- Χαλκιδική: Προθεσμίες να απολογηθούν έλαβαν οι 3 κατηγορούμενοι

Προθεσμίες για να απολογηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων έλαβαν από την ανακρίτρια Πολυγύρου οι τρεις κατηγορούμενοι που διώκονται για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον περασμένο Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) και τον μηχανικό που είχε βεβαιώσει την ασφαλή λειτουργία του.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, ενώ ο τρίτος για απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές.

Κατά πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία χορήγησε προθεσμίες για να απολογηθούν τμηματικά. Η διαδικασία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα με τον χειριστή, θα ακολουθήσει τη μεθεπόμενη ο ιδιοκτήτης του λούνα - παρκ και τελευταίος θα κληθεί να λογοδοτήσει ο μηχανικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

