Παρέμβαση του ΕΣΡ για την υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής

Παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην υπόθεση του αστυνομικού που κατηγορείται πως βίαζε τα παιδιά του.

Σε ανακοίνωση της Προέδρου της Αρχής Ευτέρπης Γκουτζαμάνη Δρίλια, αναφέρεται ότι καλούνται οι τηλεοπτικοί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να διασφαλίσουν τα στοιχεία «της μυστικής ποινικής προδικασίας που αφορούν φερόμενα ανήλικα θύματα αξιόποινων πράξεων».

Οι διατάξεις αυτές, όπως αναφέρει, η Πρόεδρος της Αρχής «αποβλέπουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των λοιπών τυχόν εμπλεκομένων στην υπόθεση προσώπων» «και στο συμφέρον της αποτελεσματικής διεξαγωγής της δικαστικής έρευνας».

