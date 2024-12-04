Ανοίγει ξανά ο φάκελος της πτώσης του γιου του αστυνομικού της Βουλής

Έλενα Γαλάρη

Ανοίγει ξανά ο φάκελος της πτώσης του ανήλικου γιου του αστυνομικού της Βουλής από το μπαλκόνι πριν από 4 χρόνια.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή στην Εισαγγελία Ανηλίκων να εξετάσει εάν προκύπτουν λόγοι ανάσυρσης της δικογραφίας από το αρχείο.

Η υπόθεση είχε αρχειοθετηθεί διότι τότε δεν είχαν προκύψει στοιχεία και το περιστατικό είχε θεωρηθεί ατύχημα.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr σύμφωνα με τις οποίες ο φάκελος για την πτώση και ποια ήταν τα ακριβή αίτια θα άνοιγε ξανά καθώς οι αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτελούν κυριολεκτικά γροθιά στο στομάχι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι γονείς του - ο αστυνομικός κατηγορούμενος και η επίσης αστυνομικός μητέρα του-, είχαν καταθέσει τότε στις Αρχές πως πρόκειται για ατύχημα ενώ ο κατηγορούμενος πατέρας επέμενε στους γιατρούς, τους νοσηλευτές αλλά και στους συναδέλφους του αστυνομικούς πως η πτώση δεν είχε σχέση με οικογενειακά προβλήματα. Μάλιστα άφηνε ανοιχτό το παράθυρο μήπως ο γιος του δεχόταν bulling στο σχολείο και οδηγήθηκε εκεί.

Όπως αποκάλυψε ο skai.gr νωρίτερα, τον απόλυτο εφιάλτη ζούσαν επί σειρά ετών τα ανήλικα παιδιά και η σύζυγος του αστυνομικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του το μαρτύριο ξεκίνησε το 2016 όπου ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να βίαζε τις 3 κόρες του από όταν αυτές ήταν στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς ανάγκαζε ακόμη και τον γιο του να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τις αδερφές του. Με δάκρυα στα μάτια η σύζυγος του αστυνομικού κατήγγειλε ακόμη πως και αυτή ζούσε έναν γολγοθά στα χέρια του καθώς την ανάγκαζε με χρήση σωματικής βίας να ασελγεί στα παιδιά τους, ενώ αυτός παρακολουθούσε και κάποιες φορές συμμετείχε στις απεχθείς πράξεις.

Καταιγιστικές εξελίξεις

Καταιγιστικές παραμένουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του αστυνομικού που μέχρι πρότινος υπηρετούσε στην ασφάλεια της Βουλής και κατηγορείται για ασέλγεια, βιασμούς και πράξεις που μόνο ανατριχίλα προκαλούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr μετά τις αποκαλύψεις για το βίαιο παρελθόν του αστυνομικού αλλά και τα μαρτύρια που ζούσαν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στο Κορωπί τις επόμενες ώρες, διεξάγεται πειθαρχική έρευνα για τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους που εξέτασαν τον αστυνομικό, αλλά και τη σύζυγό του -επίσης αστυνομικό. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη έγινε γνωστό πως ο αστυνομικός της Βουλής δεν έπεισε με την απολογία του ανακριτή και εισαγγελέα και προφυλακίστηκε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.