Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το απόγευμα της Τετάρτης (30/4) στα Πατήσια, δύο άτομα, ένας 44χρονος Έλληνας και μια 73χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας τους, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους στην περιοχή των Πατησίων και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε 1 κιλό και 91 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

