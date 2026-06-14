Πατήσια: Στο νοσοκομείο 19χρονος μετά από απόπειρα ληστείας – Φέρει τραύματα από μαχαίρι

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ένας 19χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια βίαιης απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε χθες το απόγευμα λίγο μετά τις 18:00 στα Πατήσια.

Σύμφωνα με το ΕΡΤ, ο Αιγύπτιος κινούνταν στην οδό Αχαρνών όταν τον προσέγγισαν τέσσερις ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κλέψουν, να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και τα χρήματα που είχε σε ένα τσαντάκι που έφερε στη μέση του.

Οι δράστες δεν κατάφεραν να τον ληστέψουν, ωστόσο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι ελαφρώς στον θώρακα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού συνοδευόμενος από φίλο του, λίγο μετά τις 22:00, όπου και εισήχθη για νοσηλεία και ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αυτήν την ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών, ενώ προσπαθούν να βρουν υλικό από κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων.

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