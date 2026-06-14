Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιουνίου

Σήμερα Κυριακή, 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ελισσαίου και του Οσίου Νήφωνος εν Άθω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ελισσαίος,

Ελισσώ,

Ελισώ,

Νήφων (Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα)

Προφήτης Ελισσαίος

Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ, από το χωριό Αελμούθ ή Αβελμεολά. Τον Ελισσαίο συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σαν υπηρέτη του Προφήτη Ηλία. Όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισσαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία, και μάλιστα με πολλά θαύματα

Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισσαίο μια χήρα γυναίκα, που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της, και του λέει: «Ο άνδρας μου πέθανε και συ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό. Και όμως, ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και, επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε, ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του». Ο Ελισσαίος συγκινημένος της είπε: «Τι μπορώ να σου κάνω; Πες μου, τι έχεις στο σπίτι σου»; Η χήρα του απάντησε: «Τίποτα. Μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισσαίος της λέει να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα, να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της, και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι. Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο! Έτσι, πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα γι’ αυτήν και τα παιδιά της.

Ο Ελισσαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ στη Σεβαστούπολη της Σαμάρειας.

Όσιος Νήφων εν Άθω

Ο Όσιος Νήφων, γιος ιερέα, γεννήθηκε στο χωριό Λουκόβη του Αργυροκάστρου. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε στη Μονή του Μεσοποτάμου, όπου έλαβε τη μοναχική του εκπαίδευση και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας.

Στη συνέχεια μετέβη στο Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Μεγίστης Λαύρας. Αφού διέμεινε σε διάφορα κελιά, κατέληξε στα Βουλευτήρια, όπου ασκήτευε γύρω στο 1330 μ.Χ. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη θέση Μεταμόρφωση, όμως η συνεχής προσέλευση μοναχών τον οδήγησε να αναζητήσει μεγαλύτερη ησυχία.

Έτσι προσχώρησε ως υποτακτικός στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα και έχοντας την ευλογία του γέροντά του, εγκαταστάθηκε σε σπήλαιο κοντά στα Καυσοκαλύβια, όπου αφιερώθηκε στην αυστηρή άσκηση και την προσευχή μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Όσιος Νήφων έζησε συνολικά 96 χρόνια, αφήνοντας το παράδειγμα μιας βαθιάς ασκητικής και πνευματικής πορείας.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Ανατολή ηλίου: 06:02-Δύση ηλίου: 20:48

Σελήνη: 28 ημερών

Επόμενη Πανσέληνος: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.