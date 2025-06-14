Ενας 50χρονος εργολάβος από τη Μύκονο, πατέρας τεσσάρων παιδιών, κρίθηκε ένοχος για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό των δύο ανήλικων διδύμων κοριτσιών του και καταδικάστηκε σε δις ισόβια και 20 χρόνια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σάμου.

Με την απόφαση-καταπέλτη, η Δικαιοσύνη έστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα ειδεχθή εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Ο καταδικασθείς βίαζε κατ’ εξακολούθηση και παρά φύσιν τη μία από τις κόρες του από την ηλικία των 11 ετών, για διάστημα τριών ετών, ενώ ανάλογη κακοποίηση είχε υποστεί και η δίδυμη αδελφή της.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η φριχτή υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, αρμόδια για την περιοχή της Μυκόνου.

Ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα και ιατροδικαστική εξέταση, που επιβεβαίωσε την κακοποίηση.

Τα ίδια τα παιδιά, καθώς και η μητέρα τους, επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τον εφιάλτη που βίωναν επί χρόνια.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για εκδίκηση της συζύγου του.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε και η απόφαση εκδόθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με καθολική αναγνώριση της ενοχής του.

