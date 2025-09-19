Η παρουσίαση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του στρατιωτικού τουρισμού πραγματοποιήθηκε, στις 17 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Πολεμικό Μουσείο, το σχέδιο δράσης συνιστά αποτέλεσμα συνεργασίας και συντονισμένων ενεργειών της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Στρατιωτικού Τουρισμού, η οποία συστάθηκε το 2024 με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη το 2021 μεταξύ των τριών υπουργείων, με το οποίο ορίστηκε παράλληλα το Πολεμικό Μουσείο ως φορέας συντονισμού και υλοποίησης της όλης δράσης.

Το σχέδιο παρουσίασαν ο πρόεδρος της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Στρατιωτικού Τουρισμού αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, μαζί με τα μέλη της επιτροπής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Γεώργιος Διδασκάλου, εκπροσωπώντας την υπουργό Πολιτισμού.

Παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του σχεδίου δράσης, οι προκλήσεις καθώς και οι προοπτικές που ανοίγονται για τη σύνδεση της στρατιωτικής ιστορίας με την τουριστική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της χώρας.

Η παρουσίαση του σχεδίου δράσης αποτελεί αφετηρία για την ενίσχυση του θεσμού του στρατιωτικού τουρισμού και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών φορέων.

Στόχος όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η ανάδειξη της στρατιωτικής ιστορίας και κληρονομιάς της Ελλάδας ως πολύτιμο κεφάλαιο μνήμης, πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης, καταλήγει η ανακοίνωση του Πολεμικού Μουσείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

