Μια ανεξήγητη κλοπή σημειώθηκε στην Πάρο, όπου σήμερα Σάββατο το πρωί οι κάτοικοι ξαφνιασμένοι είδαν ότι από τη φάτνη που είχε τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία, μπροστά από την Εκατονταπυλιανή, διαπίστωσαν ότι έλειπε το «θείο βρέφος».

Η Φάτνη κάτω από το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην πλατεία της Εκατονταπυλιανής,όπως γράφειο ο parianostypos, σήμερα έμεινε χωρίς το θείο βρέφος.

Πηγή: skai.gr

