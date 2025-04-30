Δεκτή έγινε από τον Άρειο Πάγο η αναίρεση που άσκησε ο εισαγγελέας μετά από αίτηση των συγγενών κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, η οποία απάλλαξε τους κατηγορούμενος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στην υπόθεση με τις πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής.

Ο Άρειος Πάγος ακύρωσε την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κατά το σκέλος αυτό και στέλνει πίσω την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για να δικαστούν ξανά τρεις από τους κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι που θα καθίσουν ξανά στο εδώλιο είναι η πρώην δήμαρχος Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη, ο πρώην προϊστάμενος της ΥΔΟΜ και μια υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων.

