Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης κατά την επιχείρηση εκκένωσης από καταληψίες στο Στέκι Φυσικού του ΑΠΘ.

Δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στην Πλατεία Χημείου, όπου συγκεντρώθηκε ομάδα ατόμων, ζητώντας την αποχώρηση της Αστυνομίας ενώ οι καταληψίες πέταξαν πέτρες και πυροσβεστήρες στους αστυνομικούς.

Η ΕΛΑΣ απάντησε με κρότου λάμψης και έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών, με τα επεισόδια να μεταφέρονται στην πλατεία Χημείου.

Δείτε βίντεο:

Οι καταληψίες επανήλθαν στον χώρο νωρίτερα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να προχωρήσουν σε νέα επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους από το πανεπιστημιακό κτίριο.

Η ατμόσφαιρα στο ΑΠΘ είναι τεταμένη, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για χρήση κρότου λάμψης και δακρυγόνων.

Σύμφωνα με το ThessToday οι αστυνομικοί είχαν μαζί τους τροχούς για να μπορέσουν να σπάσουν τις αλυσίδες που είχαν τοποθετηθεί στην κατάληψη.

Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο campus, όπως αναφέρει το voria, φοιτητές και φοιτήτριες πραγματοποιούσαν συνέλευση μπροστά από την είσοδο της Σχολής.

Υπενθυμίζεται πως το Στέκι Φυσικού ανακατελήφθη σήμερα το πρωί, μετά την εκκένωσή του την περασμένη Τετάρτη σε αστυνομική επιχείρηση, η οποία έγινε κατόπιν αιτήματος των πρυτανικών αρχών.

