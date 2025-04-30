Φωτιά σε τρία οχήματα έβαλαν άγνωστοι γύρω στις 02:00 το βράδυ, στην Αγίου Σεραφείμ στον καταυλισμό της Κερατέας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, το πλήρωμα των οποίων δεν εντόπισε φωτιά σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατά την άφιξη τους δέχθηκαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα το ένα πυροσβεστικό να υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός.

Πηγή: skai.gr

