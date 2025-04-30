Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Πρέβεζα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη δύναμη

Σύμφωνα με πληροφορίες του prevezabest, ένας από τους οδηγούς δεν σταμάτησε στο STOP, με αποτέλεσμα να γίνει σύγκρουση από το πλάι και μπροστά. Από το χτύπημα, το ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε και οι τρεις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν μέσα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

