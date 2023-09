Παραμένει κλειστή η Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου Ελλάδα 19:46, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή λόγω των πλημμυρικών φαινομένων των προηγούμενων ημερών, ενώ υπάρχει πρόβλημα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο