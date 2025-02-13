Παπαστεργίου: Πράσινο φως για να ενσωματωθεί στις ταυτότητες ο «Προσωπικός Αριθμός»

«Ο Προσωπικός Αριθμός πήρε το πράσινο φως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή δέχεται πως με κάποιες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το διαμοίρασμα της φωτοτυπίας της ταυτότητας στον ιδιωτικό τομέα, ο Προσωπικός Αριθμός μπορεί να ενταχθεί στις ταυτότητές μας» ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση.

Ο κ. Παπαστεργίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε σχέση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες πλέον θα επιτρέψουν την έκδοση του μοναδικού Προσωπικού Αριθμού για κάθε Έλληνα πολίτη.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «με τον ενιαίο προσωπικό αριθμό, θα καταφέρουμε να ενοποιήσουμε τα μητρώα του ελληνικού κράτους τα οποία πολλές φορές, λόγω λαθών, δημιουργούσαν προβλήματα στην ολοκλήρωση διαδικασιών», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι υφιστάμενες ταυτότητες «θα ισχύουν κανονικά μέχρι τη λήξη τους. Σε λίγο καιρό, περίπου έξι εκατομμύρια πολίτες που θα βγάλουν ταυτότητες, θα έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του Προσωπικού Αριθμού σε αυτές. Η πλατφόρμα ήταν έτοιμη εδώ και καιρό και περιμέναμε το πράσινο φως από την Αρχή. Τώρα κάνουμε τις τροποιήσεις που ζήτησε η Αρχή, προχωράμε στις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να προχωρήσουμε ακολούθως στην ενσωμάτωση του προσωπικού αριθμού στις ταυτότητες. Ο ενιαίος αριθμός θα αποτελείται από το ΑΦΜ μας συν τρία αλφαριθμητικά ψηφία».

Ο κ. Παπαστεργίου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα θα ενσωματωθεί στο Gov.gr Wallet και η Θυρίδα του Πολίτη, «ένας ψηφιακός τόπος επικοινωνίας του Δημοσίου με τους πολίτες».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «πολλοί λίγοι ξέρουν ότι υπάρχει η θυρίδα του πολίτη. Θα μπορούμε να βλέπουμε διάφορα πράγματα που μας αφορούν, σε σχέση με την επικοινωνία μας με το Δημόσιο. Ένα πιστοποιητικό που έχουμε εκδώσει ψηφιακά. Ένα voucher που βγαίνει και μπορούμε να ενημερωθούμε. Όλα τα εντάσσουμε στην πιο δημοφιλή εφαρμογή, στο ψηφιακό μας πορτοφόλι. Ο ψηφιακός βοηθός που υπάρχει εδώ και 15 μήνες στο gov.gr θα ενσωματωθεί κι αυτός στο Gov.gr Wallet. Έχουμε κοντά στα 2 εκατομμύρια ερωτήσεις στον ψηφιακό βοηθό, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου από τον Δεκέμβριο του 2023. Πάμε πλέον να τον ενσωματώσουμε στο ψηφιακό μας πορτοφόλι για να γίνει πιο εύκολη η αναζήτηση».

Σχετικά με το ταξίδι στο Παρίσι, όπου πραγματοποιήθηκε το «AI Action Summit» και στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Παπαστεργίου συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι «η Ελλάδα δεν πήγε ως απλός παρατηρητής. Παρουσιάσαμε πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν κάνει αίσθηση, μεταξύ των οποίων το εργοστάσιο ΤΝ «ΦΑΡΟΣ», ένα από τα πρώτα επτά Ai Factories της Ευρώπης, ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» για τον οποίο ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για να ξεκινήσει η κατασκευή του, η εφαρμογή ΤΝ του Κτηματολογίου που επιταχύνει τον νομικό έλεγχο, οι ψηφιακοί βοηθοί mAigov και mAiGreece. Στο Παρίσι βρέθηκαν πολλοί Παγκόσμιοι ηγέτες. Είχε ενδιαφέρον να δούμε την οπτική τους σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το ρυθμιστικό πλαίσιο, τι ΤΝ θέλουμε, πως η Ευρώπη μπορεί να είναι ανταγωνιστική, τι γίνεται με τις ΗΠΑ. Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η ΤΝ είναι ένα όπλο που αν πέσει στα σωστά χέρια μπορεί να βοηθήσει, αν πέσει σε λάθος χέρια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

