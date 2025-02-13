Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 21.00, στο Prime Time του ΣΚΑΪ, ένα ατμοσφαιρικό οδοιπορικό στην κιβωτό της Ορθοδοξίας, τη Χερσόνησο του Άθω.

Δείτε το trailer:

Η κάμερα της εκπομπής και ο Χρήστος Νικολαΐδης καταγράφουν την καθημερινότητα στη μοναστική πολιτεία, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της – μοναχών και προσκυνητών.

Η ασκητική ζωή, τα διακονήματα, η πνευματική καθοδήγηση, το απαράλλαχτο Βυζαντινό τελετουργικό, οι παραδόσεις και οι τέχνες αιώνων, η αθωνική γαστρονομία και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Ένα μοναδικό ανθρώπινο ψηφιδωτό στην Κιβωτό της Πίστης και της Ιστορίας. Prime Time, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Χρήστο Νικολαΐδη.

Πηγή: skai.gr

