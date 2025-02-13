Της Έλενας Γαλάρη

Δύο πειθαρχικές διώξεις αυτεπαγγέλτως έχουν ήδη ασκηθεί από τον δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας σε βάρος της δικηγόρου η οποία με αναρτήσεις της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στρέφεται κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, καθώς και κατά του εφέτη ανακριτή Λάρισας Σωτήρη Μπακαΐμη ο οποίος χειρίζεται το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών Σωτήρης Φέλιος αναφέρει:

«Ως Πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δ.Σ.Α. έχω ασκήσει ήδη αυτεπαγγέλτως δύο πειθαρχικές διώξεις κατά της Δικηγόρου η οποία από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, εκφράζεται κατά τρόπο που θίγει το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος και προκαλεί σχόλια και δυσφήμιση σε βάρος του Δικηγορικού Σώματος, αναφερόμενη με υβριστικό τρόπο σε Δικαστές και Πολιτικούς για την υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα:

1. Την 27/01/2025 ασκήθηκε κατ’ αυτής πειθαρχική Δίωξη και ανατέθηκε σε Πειθαρχικό Σύμβουλο η διερεύνηση της πειθαρχικώς ελεγκτέας συμπεριφοράς της για τα άνω.

2. Την 11/02/2025 έλαβα γνώση προσωπικά από δημοσίευση αναρτήσεώς της στο Facebook στην οποία εκφράζεται με υβριστικότατους χαρακτηρισμούς κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου κυρίας Ιωάννας Κλάπα, της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κυρίας Γεωργίας Αδειλίνη και κατά του Εφέτη – Ανακριτή στην υπόθεση Τεμπών κυρίου Σωτηρίου Μπακαΐμη και άσκησα πειθαρχική δίωξη, ιδίως γιατί οι άνω χαρακτηρισμοί κατά των μνημονευθέντων Ανώτατων Δικαστικών θίγουν βαρύτατα την κυρία Κλάπα, την κυρία Αδειλίνη και τον κύριο Μπακαΐμη, όπως και το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος.



Αθήνα, 13/2/2025

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών

ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΦΕΛΙΟΣ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.