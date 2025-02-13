Ζαχαράκη: Στοχευμένο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και οικογενειών της Σαντορίνης

Ειδικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών και των οικογενειών της Σαντορίνης υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την καθοριστική συνδρομή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με τον Δήμο Σαντορίνης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, βρέθηκε στο νησί και μαζί με τους ειδικούς της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του πρύτανη, καθηγητή Μάκη Σιάσου, είχαν σύσκεψη με τον δήμαρχο, Νίκο Ζώρζο.

Η δράση στοχεύει στη διαχείριση της ευαλωτότητας των παιδιών που επηρεάζονται από την επίμονη σεισμική δραστηριότητα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργία ασφαλών χώρων (safe spaces). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συνεδρίες για έναν μήνα, δίνοντας στα παιδιά και τους φροντιστές τους τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους μέσα από δημιουργική έκφραση και ομαδικές δραστηριότητες.

Η κυρία Ζαχαράκη, μετά τη σύσκεψη δήλωσε ότι «είναι μία συστηματική δράση στην οποία έρχονται, συναντώνται και συνεργάζονται για τον ίδιο σκοπό, το υπουργείο, ο Δήμος και το ΕΚΠΑ. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα βρίσκεται στο νησί μία διεπιστημονική ομάδα, με ειδικούς παιδαγωγούς, ειδικούς ψυχολόγους άνθρωποι που θα μιλάνε στα παιδιά και τα παιδιά θα μπορούν να τους εξηγήσουν πώς αισθάνονται και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Έτσι θα βοηθήσουμε τις οικογένειες. Εξετάζουμε και τη δυνατότητα να επεκταθεί αυτή η δράση και σε οικογένειες που έχουν φύγει αλλά και στα υπόλοιπα νησιά όπως η Ανάφη, η Αμοργός, η Ίος». Παράλληλα, ευχαρίστησε το ΕΚΠΑ και τον Δήμο Σαντορίνης για τη συνεργασία.

Οι δράσεις βασίζονται στη δύναμη της τέχνης -το θέατρο, τη μουσική, την αφήγηση και τον χορό- προσφέροντας στα παιδιά και τους φροντιστές τους ένα πολύτιμο εργαλείο ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και έχει υιοθετηθεί ως βέλτιστη πρακτική από τη διεθνή οργάνωση AMNA, που ειδικεύεται στη διαχείριση παιδικού τραύματος και υλοποιείται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών» στο ΕΚΠΑ (crisismed@outlook.com).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

