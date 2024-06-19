Στη συμφωνία-πλαίσιο ύψους 20 εκατ. ευρώ, για έργα τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό Δημόσιο, ώστε να υλοποιούνται εφαρμογές στον τομέα της υγείας, της δικαιοσύνης, το ΑΣΕΠ, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real Fm.

Ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι στο μεταξύ, «τρέχουμε να ψηφιοποιήσουμε 1,6 δισ. έγγραφα του ελληνικού Δημοσίου» ενώ «το επόμενο διάστημα βγαίνει ο διαγωνισμός για τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟ».

Ο υπουργός υπογράμμισε και την τεράστια σημασία της κατάργησης των πιστοποιητικών, περιττών διαδικασιών, για την διευκόλυνση στην καθημερινότητα του πολίτη, αναφέροντας ότι «ο δρόμος άνοιξε. Δεν θα είναι απαιτητά από τις υπηρεσίες, οι οποίες μόνες τους θα τα αναζητούν με την συναίνεση του πολίτη. Αυτό που μένει να υλοποιηθεί μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών είναι να καταργηθούν τα δύο πρώτα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης που είναι τα πιο δημοφιλή. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει αυτήν την διαδικασία» με αποτέλεσμα να μπορούν να αντληθούν από τα δεδομένα, από τα μητρώα του ελληνικού Δημοσίου κατόπιν της δικής μας έγκρισης. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη και από πλευράς της Εκκλησίας σε περιπτώσεις γάμων και βαφτίσεων.

Έκανε λόγο μάλιστα για «μια καινούργια ψηφιακή Ελλάδα μέσα στο κινητό μας, μέσα στο gov wallet». Όσον αφορά στην επιβεβαίωση από την πλευρά του πολίτη, είπε ότι «η αποδοχή λήψης των δεδομένων μας είναι έτοιμη ώστε στο νέο wallet του gov.gr να λαμβάνουμε αυτό το μήνυμα. Είναι η επόμενη μεγάλη δουλειά που θα τρέξουμε το υπουργείο Εσωτερικών». Πρόσθεσε επίσης ότι τις επόμενες μέρες μπαίνει η ασφαλιστική ικανότητα, οι πόντοι του point system, ετοιμάζεται η αποδοχή για τα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών, τα συμβόλαια εταιρειών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών». Μιλώντας μάλιστα για το ΑΣΕΠ, τόνισε ότι μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά, όπως πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, θα αντλούνται αυτόματα.

Για την είσοδο στα γήπεδα με ψηφιακό εισιτήριο ο υπουργός τόνισε ότι «μέχρι τον Σεπτέμβριο θα είμαστε σε απόλυτη λειτουργία, εναρμονισμένοι με την νομοθεσία».

Σχετικά με το πρόγραμμα μικροδορυφόρων με εικόνες από το διάστημα που θα συμβάλλουν στην πολιτική προστασία, ο υπουργός τόνισε ότι «από το 2026 και μετά θα έχουμε όση πληροφορία θέλουμε από το σύστημα των μικροδορυφόρων».

Για το πρόγραμμα Smart cities ανέφερε ότι «οι δήμοι θα πάνε σχετικά γρήγορα στην επόμενη μέρα. Το πολύ σημαντικό είναι τα έργα τα οποία οι ίδιοι οι δήμοι έχουν προτείνει να πιάσουν τόπο και να είναι εναρμονισμένα, να ακουμπάνε σε πραγματικές ανάγκες των πολιτών». Για το Κτηματολόγιο σημείωσε ότι έχει γίνει σπουδαία δουλειά αν και «δεν ήταν μια εύκολη ιστορία σε μια χώρα στην οποία τα συμβόλαια στο παρελθόν και οι τίτλοι ιδιοκτησίας ήταν μπερδεμένοι». Ο κ. Παπαστεργίου μιλώντας για την κυβερνοασφάλεια τόνισε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών δημιουργήθηκε μηχανισμός με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχει, εντοπίζει και απαντά σε fake news σχετικά με την Ελλάδα στο εξωτερικό. Όσον αφορά στον χώρο της Δικαιοσύνης, «την ώρα αυτήν σκανάρουμε εκατομμύρια έγγραφα της δικαιοσύνης ώστε όλο αυτό το υλικό να υπάρχει στα χέρια των δικαστών όταν πρέπει να πάρουν αποφάσεις». Παράλληλα, μίλησε για 37% με 38% διείσδυση οπτικών ινών σε σπίτια, αναφερομένος στα vouchers για χρηματοδότηση οπτικών ινών σε πολυκατοικίες, ενώ επεσήμανε ότι «το επόμενο διάστημα θα καλύψουμε και θα προσπεράσουμε αυτήν την υστέρηση σε ταχύτητες ώστε το τελικό προϊόν να είναι πολύ καλύτερο και όχι τόσο ακριβό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

