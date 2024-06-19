Τρεις επικίνδυνες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, σε Νάξο, Μαρκόπουλο και Κάρυστο, σύμφωνα με την ενημέρωση από αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου ΠΣ, Πυρονόμο, Νίκο Πάστρα.

Ταυτόχρονα στη δικαιοσύνη οδηγούνται δύο άτομα που κατηγορούνται ως υπαίτιοι για τις φωτιές σε Νάξο και Νιγρίτα Σερρών.

«Ενώ είμαστε ακόμα στο μέσο της ημέρας, οι πυροσβέστες μας και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έχουν ήδη αντιμετωπίσει 3 επικίνδυνες πυρκαγιές και καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν εγκαίρως, προτού προλάβουν να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απειλήσουν ζωές, σπίτια και δάση», είπε ο κ. Πάστρας

Συγκεκριμένα:

Στο Μαρκόπουλο επιχείρησαν 14 οχήματα, 30 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες των ΟΤΑ, μια ομάδα ΜΕΤΠΕ, 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στη Μουτσούνα Νάξου επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112.

Στην Κάρυστο επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα, ενώ το έργο τους συνέδραμαν υδροφόρες των ΟΤΑ και η Ελληνική Αστυνομία

Πριν από λίγο, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ημεδαπός ως υπαίτιος από αμέλεια της πυρκαγιάς που αντιμετωπίσαμε το πρωί στη Νάξο.

Επίσης, σήμερα οδηγείται στον Εισαγγελέα, ο 30χρονος ο οποίος χθες πραγματοποιώντας γεωργικές εργασίες, προκάλεσε φωτιά στη Νιγρίτα Σερρών την οποία ευτυχώς αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες μας αφού έδωσαν πολύ σκληρή μάχη με τις φλόγες.

Οι καιρικές συνθήκες την εβδομάδα που διανύουμε είναι εξαιρετικά δυσμενείς λόγω της ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων με ριπές που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές είναι ιδανικές για την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπισή τους.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να είναι οι σύμμαχοι μας στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε καθημερινά.

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύονται ρητά

• Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

• Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης

• Η χρήση υπαίθριων ψησταριών

• Το κάπνισμα μελισσών

• Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων

και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά παρακαλούμε να ειδοποιήσετε άμεσα το 199 ή το 112. Είμαστε όλοι συμμέτοχοι στην προσπάθεια αυτή. Καλούμε τους πάντες να υποστηρίξουν την Πυροσβεστική στην αποστολή της, για την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και των δασών της πατρίδας μας.

