Λακωνικά σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς την παραίτηση του Χρήστου Παπαδημηττρίου από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τη φράση «ανοίγει ο δρόμος της αλήθειας».

Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, που έχασε τις κόρες του και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, φέρει την εξής λεζάντα: «Παραιτήθηκε ο Κύριος Παπαδημητριου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με επιστολή στον Κυρανάκη. Ανοίγει ο δρόμος της αλήθειας.»

Παραιτήθηκε ο Κύριος Παπαδημητριου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με επιστολή στον Κυρανακη .

Ανοίγει ο δρόμος της αλήθειας . pic.twitter.com/H7i72fqa0i — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) April 9, 2025

Από κάτω επισυνάπτεται μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο τέως πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή του στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο Χρήστος Παπαδημητρίου παραιτήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου έρχεται σε συνέχεια των αντιφατικών δηλώσεών του για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, και ειδικότερα αναφορικά με τα αίτια που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου ήταν οικειοθελής.

Πηγή: skai.gr

