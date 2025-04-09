Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Δήμος Ερυμάνθου βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο και προήλθε μετά από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Τριταίας και Φαρρών, και των κοινοτήτων Λεοντίου και Καλεντζίου, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Έχει συνολική έκταση 582,93 τ. χλμ. και αριθμεί περί τους 8.200 μόνιμους κατοίκους, εκ των οποίων οι περισσότεροι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η ευρύτερη περιοχή ξεχωρίζει για το μεγάλο φυσικό της κάλλος και τα ιστορικά μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στην επιφάνειά της. Ακόμη δεν έχει αλλοιωθεί από την υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη και αποτελεί μία αντιπροσωπευτική αυθεντική εκδοχή της ελληνικής επαρχίας.

Η ονομασία του Δήμου προέρχεται φυσικά από το επιβλητικό όρος Ερύμανθος, που δεσπόζει στην περιοχή και είναι ορατό από παντού, όπως αναδεικνύεται στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Η ψηλότερη κορυφή του αγγίζει τα 2.224 μέτρα υψόμετρο, ενώ το βουνό έχει συνδεθεί στενά με την ελληνική μυθολογία και πολλές ιστορίες της λαϊκής παράδοσης. Ακόμη, ο ορεινός όγκος της περιοχής αποτέλεσε «καταφύγιο» των κατατρεγμένων και ορμητήριο των επαναστατημένων τόσο τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όσο και την περίοδο της Κατοχής, και στις εκτάσεις του έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ σήμερα εκεί συναντούμε πολλά οχυρά (πύργους και κάστρα) και πολλά σημαίνοντα εκκλησιαστικά μνημεία, με την κτίση και ίδρυση πολλών από αυτών να ανάγεται στα μεσαιωνικά και βυζαντινά χρόνια.

Έδρα του Δήμου και μεγαλύτερος οικισμός της περιοχής είναι η Χαλανδρίτσα. Βρίσκεται χτισμένη σε υψόμετρο 350 μέτρων και απέχει περίπου 20 χλμ. από την Πάτρα. Η Χαλανδρίτσα έχει μεγάλη ιστορία, με πλήθος μνημείων από διάφορες ιστορικές περιόδους, και αποτελεί διαχρονικά σημαντική τοποθεσία και σημείο αναφοράς όλης της περιοχής. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες πραγματοποιείται εκεί και μία αξιόλογη Αγροτική Έκθεση, με μεγάλη προσέλευση κόσμου και πλήθος εκθετών και εκθεμάτων, ενώ πέραν του αγροτικού της χαρακτήρα έχει έντονα στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ανάδειξης τοπικών προϊόντων και φυσικά της ίδιας της περιοχής.

Στη Χαλανδρίτσα υπάρχει ένα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που φιλοξενείται σε έναν αναπαλαιωμένο νερόμυλο, σε μία γραφική γωνιά του οικισμού. Στο χωριό έχουν βρεθεί και ερείπια κάστρου, που χρονολογείται από την εποχή που ήταν έδρα Βαρόνου, όπως και ένα Μυκηναϊκό νεκροταφείο, γεγονός που καταδεικνύει ότι η περιοχή κατοικείται ανελλιπώς ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων. Ευρισκόμενοι εκεί, αξίζει να επισκεφτείτε τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, μία βυζαντινή εκκλησία του 11ου – 12ου αιώνα, και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται τον 14ο – 15ο αιώνα. Στην περιοχή βρίσκεται και η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποδαρίτισσας, γνωστή και ως «Μονή Νεζερών», που είναι χτισμένη σε μία ορεινή τοποθεσία, πάνω σε ένα σπήλαιο και πολύ κοντά στον Πείρο ποταμό, ενώ έχει ανακηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λίγα χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται και η τεχνητή Λίμνη Αστερίου, που δημιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα, το 2020, μετά την ολοκλήρωση του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Η λίμνη δημιουργήθηκε με σκοπό την υδροδότηση της Πάτρας, ενώ στο μέσο της βρίσκεται μία βυθιζόμενη νησίδα, με το ξωκλήσι των Αγίων Θεοδώρων. Από την κορυφή του παρακείμενου κατάφυτου Κομποβουνίου θα απολαύσετε μία απρόσκοπτη και πανοραμική θέα της λίμνης.

Το οδοιπορικό συνεχίζεται στην περιοχή της Τριταίας, όπου θα δείτε διάσπαρτα πολλά ιστορικά κτίρια που αποτυπώνουν τη γνήσια αρχιτεκτονική της περιοχής. Το Κάστρο του Δοξαπατρή στην περιοχή Σκιαδά, το Κάστρο «Γουλά» στη Σπαρτιά στην κορυφή του βράχου Τούρλα, το Κτίριο Βασιλακόπουλου, που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από την αρχαιολογική υπηρεσία και βρίσκεται στη Δροσιά στην κεντρική της πλατεία της οποίας υπάρχει ο λεγόμενος Πλάτανος του Γιαννιά, είναι μερικά από αυτά. Αν πάλι είστε λάτρεις της πεζοπορίας, αξίζει να επισκεφτείτε την Παλαιά Μονή Ταξιαρχών και τους πανέμορφους καταρράκτες του Τεθρέα, που βρίσκονται καλά κρυμμένοι στη σκιά των επιβλητικών ορθοπλαγιών του Ερύμανθου. Η διαδρομή ξεκινάει από το Αλεποχώρι, που βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων, και κινείται προς τη βόρεια πλευρά του μυθικού βουνού.

Τέλος, στη θέση Πάτημα, κοντά στο Λεόντιο, υπάρχουν δύο πλάκες, που λένε ότι εκεί πάτησε ο Άγιος Ανδρέας. Στη μία αποτυπώθηκε το παπούτσι του και στην άλλη το δεξί του πόδι, αφού είχε χάσει το ένα παπούτσι, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους Ρωμαίους στρατιώτες που τον κυνηγούσαν. Όλη η περιοχή είναι κυριολεκτικά «πνιγμένη» στο πράσινο, ενώ η απέραντη ησυχία που απλώνεται στους γειτονικούς λόφους είναι ότι πρέπει, αν θέλετε να κάνετε digital detox.



