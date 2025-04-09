Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, αναρωτήθηκε αν τελικά αυτό που επιδιώκεται με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι να επικρατήσει σύγχυση. «Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο κ. Παπαδημητρίου είναι πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δεν έχει συμπράξει καθόλου στο επιστημονικό κομμάτι που αφορά το πόρισμα. Συνεπώς, οι αμφιταλαντεύσεις του κ. Παπαδημητρίου δεν επηρεάζουν την ουσία του πορίσματος, ακόμη και αν αυτός βγαίνει ως εκπρόσωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το πόρισμα θα πρέπει να το αμφισβητήσει κάποιος που έχει επιστημονικά συνεισφέρει στη σύνταξή του. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει κάποιος από τους επιστήμονες που έχουν συντάξει το κείμενο, καμία σημασία δεν έχει τι λέει τη μια ή την άλλη μέρα. Εμένα προσωπικά επί της ουσίας δεν με ενδιαφέρει. Επίσης, εμάς τους συγγενείς καθόλου δεν μας αφορά αν αυτό χρησιμοποιείται ένθεν κακείθεν για ιδίους λόγους. Εμάς τους συγγενείς μάς ενδιαφέρει η ουσιαστική διαλεύκανση της υπόθεσης», υπογράμμισε στη συνέχεια και συμπλήρωσε:

«Δεν με ενοχλούν οι αμφιταλαντεύσεις του κ. Παπαδημητρίου. Εμένα με ενοχλεί η θέση που έχει λάβει η κυβέρνηση και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και θα είμαι ιδιαίτερα κατηγορηματικός και αυστηρός και με τους δυο. Το να στοχοποιούνται καταρχήν ένας πραγματογνώμονας και στη συνέχεια όλη η ΕΔΑΠΟ, εμένα με ενοχλεί και με ανησυχεί, γιατί πλέον παύει να υπάρχει αντικειμενικότητα και αμεροληψία και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Και θα θέσω και ένα ερώτημα: με το ίδιο σκεπτικό που καλείται η ΕΔΑΠΟ να δώσει διευκρινίσεις στον Άρειο Πάγο, καλώ λοιπόν την Εισαγγελέα να καλέσει και τους τεχνικούς συμβούλους και τους διορισμένους πραγματογνώμονες που επικαλούνται και αναφέρονται στην εκδοχή των ελαίων σιλικόνης».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Γιατί το λέω αυτό; Γιατί επί 25 μήνες αυτή η ανάκριση έχει υιοθετήσει την άποψη των τεχνικών συμβούλων και των πραγματογνωμόνων που υποστηρίζουν τα έλαια σιλικόνης. Γιατί λοιπόν θεωρούμε δεδομένη την ειλικρίνεια των συγκεκριμένων και αμφισβητούμε την ειλικρίνεια της ΕΔΑΠΟ; Ενοχλούνε; Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, τα Πανεπιστήμια Γάνδης και Πίζας δεν απαντούν στο από πού προήλθε η πυρόσφαιρα. Δεν υπάρχει εφάμιλλος επιστημονικός ανταγωνισμός σε αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός, για την πυρόσφαιρα. Περιμένουμε και το πόρισμα του κ. Καρώνη, είναι σημαντικότατο».

Αναφερθείς στην οικογένεια Πλακιά, ο κ. Ψαρόπουλος δήλωσε πως δεν έχουν καμία επαφή. «Πώς να έχουμε; Η οικογένεια αυτή εκπροσωπείται από δικηγόρο που εκπροσωπεί οικογένεια μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας; Με τέτοια αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα πώς είναι δυνατόν να συμπλεύσω και να συμπράξω;»

Πηγή: skai.gr

