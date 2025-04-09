«Η αλήθεια για τα Τέμπη όσο κι αν αργεί, θα αποκαλυφθεί και θα ξεκαθαριστούν όλα», διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (9/4). «Ήδη η προσπάθεια συγκάλυψης της αλήθειας από κομμάτι της αντιπολίτευσης και ορισμένους που παριστάνουν τους πραγματογνώμονες αρχίζει να γίνεται κατανοητή από ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης».

Αναφορικά με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον Χρήστο Παπαδημητρίου, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε πως «αν εξαιρέσετε την πυρόσφαιρα, στο υπόλοιπο κομμάτι του το πόρισμα είναι σοβαρό αναφορικά με την κατεύθυνση των σχετικών προτάσεων και υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Πράγματι ως προς την πυρόσφαιρα, ο κ. Παπαδημητρίου τοποθετήθηκε με έναν τρόπο που δεν τον λες συνεκτικό τις τελευταίες ημέρες, πέφτοντας σε παλινωδίες», προσέθεσε.

«Η κυβέρνηση από την αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. Ποιο είναι το μείζον θέμα σε όλην αυτήν την ιστορία; Προφανώς οι ευθύνες του σταθμάρχη και η κατάσταση του ΟΣΕ, και πιστεύω μέχρι το τέλος εκεί θα γυρίσει. Υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα, δεν θα σας πω το αντίθετο. Για αυτό άλλωστε έχουν ασκηθεί και 43 διώξεις μέχρι σήμερα και υπάρχει κι ένας υπουργός που είπε μόνος του να πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο να κριθεί απευθείας. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάθε λόγο να θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια, γιατί θα αποδειχθεί ότι μπορεί να έχει ευθύνες ως προς την κατάσταση του ΟΣΕ, μπορεί να έχει κάνει επικοινωνιακής φύσεως λάθη, αλλά δεν έχει να κρύψει τίποτα. Δεν θέλουμε να συγκαλύψουμε κάποιον. Αν υπάρχει συγκάλυψη, υπάρχει συγκάλυψη της αλήθειας από ορισμένους που είχαν πορίσματα και τα έβαλαν στο συρτάρι και από όσους παριστάνουν τους πραγματογνώμονες ενώ δεν είναι».

«Μπαίνουμε στην κρίση των δασμών»

Στη συνέχεια, αναφερθείς στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για μια ακόμα παγκόσμια κρίση που απειλεί τον πλανήτη. «Μπαίνουμε στην κρίση των δασμών, καμία παγκόσμια οικονομία δεν είναι ανθεκτική από τόσο σοβαρές εξελίξεις».

«Βεβαίως είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι λιγότερο εκτεθειμένη από πλευράς εξαγωγών στις ΗΠΑ, γιατί μόνο το 5% των εξαγωγών μας πηγαίνει εκεί. Ωστόσο, επηρεάζεται έντονα η Ευρώπη που είναι η γειτονιά μας, επομένως αν η Ευρώπη βρεθεί σε ύφεση, θα αγοράζει λιγότερα από όσα εξάγουμε στην Ευρώπη, ενώ θα έχουμε λιγότερους τουρίστες».

Ως προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, σημείωσε πως η κυβέρνηση είχε προσφύγει με δύο αγωγές κατά της απεργίας τους.

Όπως ανέφερε, η μία που αφορούσε τις τηλεπικοινωνίες έγινε δεκτή από το δικαστήριο και η δεύτερη που αφορούσε συγκεκριμένα τους ελεγκτές δεν έγινε δεκτή, καθώς το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.