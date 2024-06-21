Όσοι στρέψουν το βλέμμα τους σήμερα στον ουρανό που έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού, γνωστή και ως «πανσέληνος της φράουλας».

Η πανσέληνος της φράουλας φέτος είναι μοναδική καθώς συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, μια εποχή του χρόνου με ιδιαίτερο συμβολισμό για πολλούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η πιθανότητα η πανσέληνος να συμπέσει την ίδια μέρα με το θερινό ηλιοστάσιο είναι πολύ σπάνια. Ωστόσο, ορισμένες αναφορές αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που συνέβη η πανσέληνος του ηλιοστασίου ήταν το 2016, με άλλες ωστόσο αναφέρουν ότι συνέβη για τελευταία φορά το 1986 ή το 1967.

Η ονομασία της προέρχεται από ορισμένες φυλές των ιθαγενών της Αμερικής που την ονόμασαν την «πανσέληνο της φράουλας» για να ταιριάζει με τη σύντομη περίοδο συγκομιδής για τις φράουλες.

Η εναλλακτική παλιά ευρωπαϊκή ονομασία για το φεγγάρι του Ιουνίου είναι το "honey moon", επειδή την ίδια εποχή γινόταν η συγκόλληση του μελιού, σύμφωνα με τη NASA.

Ως εκ τούτου, «μήνας του μέλιτος», η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να περιγράψει τον πρώτο μήνα του γάμου, μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της δημοτικότητας των πολλών γάμων που γίνονται τον Ιούνιο.

Ωστόσο, εξηγεί η NASA, άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι η λέξη «μήνας του μέλιτος» προήλθε από το έθιμο να δίνουν στους νεονύμφους υδρόμελο, ένα ποτό που παρασκευάζεται με μέλι που έχει υποστεί ζύμωση, για να απολαμβάνουν οι νεονύμφοι κατά τον πρώτο μήνα του γάμου. τους.



