Ζέστη και ισχυρά μποφόρ: Με 111 χιλιόμετρα την ώρα οι ριπές στην Πάρνηθα

Ισχυρότατες ριπές ανέμων της τάξης των 111 χιλιομέτρων την ώρα, στο μέγιστο, καταγράφηκαν σήμερα στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την ίδια ώρα, υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα δυτικά και βόρεια, ενώ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι έπνεαν στο Αιγαίο καθώς και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά την Παρασκευή 21/06.

Η μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Ζαχάρω Ηλείας και ήταν ίση με 41.1 ˚C, ενώ η μέγιστη ριπή ανέμου καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 122 χλμ/ωρα.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι οκτώ μεγαλύτερες θερμοκρασίες και ριπές του ανέμου έως τις 17:30 της Παρασκευής 21/06.

