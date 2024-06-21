Φωτιά στην Ηλεία: Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε πυροσβέστης

Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε πυροσβέστης που μετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ηλεία.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πυροσβέστης εκτέθηκε στις φλόγες και οι συνάδελφοί του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Δέχθηκε από τους γιατρούς τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε χωρίς να χρήζει νοσηλείας.

Υπενθυμίζεται ότι τα νοσοκομεία Πατρών, Πύργου και Αργολίδας είναι σε πλήρη ετοιμότητα μετά από σχετική απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού στο Σιμόπουλο Ηλείας, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέα Νικολακόπουλου και του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Νίκου Ρουμελιώτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

