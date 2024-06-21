Ο «Κήπος των εποχών» στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, πλημμύρισε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, δυνατή μουσική, πολύχρωμες σημαίες. Με μία εντυπωσιακή μουσική εκδήλωση άνοιξε η αυλαία του Europride 2024 στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου ανάμεσα τους και παιδια, υποδέχτηκαν στη σκηνή του αμφιθεάτρου, με ενθουσιασμό καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο Leopold από τη Γερμανία.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για την τελετή έναρξης που αποτελεί ουσιαστικά το έναυσμα για το εννιαήμερο φεστιβάλ που έχουμε ετοιμάσει», επισήμανε στο ΑΠΕ ΜΠΕ το μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Europride 2024 Λίο Εμμανουήλ και σημείωσε πως «είναι μία μεγάλη γιορτή για την πόλη μας, για την κοινότητα μας και για όλο τον κόσμο που μάχεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είμαστε όλοι, όλες και όλα, πολύ ενθουσιασμένοι».

Είμαστε ενθουσιασμένες και ενθουσιασμένοι, που υπάρχει αυτός ο παλμός, αυτή η διάθεση, παρόλο που είναι τριήμερο, ο κόσμος έρχεται και θέλει να συμμετέχει σε αυτό το επίσημο άνοιγμα του υπέροχου γεγονότος. Από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε το μήνυμα μας σε όλη την Ευρώπη, θέλουμε να πάμε μπροστά, δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλες καθυστερήσεις, είναι οι ζωές μας, πρέπει να προχωράμε να προοδεύσουμε και να χτίζουμε όλοι μαζί, μια συμπεριληπτική κοινωνία και για αυτό είμαστε εδώ, για να το δείξουμε με αγάπη και αποδοχή», υπογράμμισε ο Απόστολος Καραμπαίρης διευθυντής του Thessaloniki Pride.

Η αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού Κούλα Γιαννακίδου παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης, υπογραμμίζοντας πως η Θεσσαλονίκη υποδέχεται με περηφάνια το Europride 2024 που διεξάγεται για πρώτη φόρα στην Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πόλη.

Η εκπρόσωπος του γερμανικού γενικού προξενείου Θεσσαλονίκης Μαρία Οικονομίδου, χαιρέτησε την εκδήλωση και τόνισε ότι, «είναι υποχρέωση όλων μας, να στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται μέσα από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το γερμανικό προξενείο προωθεί τα πεδία δράσης της ΕΕ για τα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το φύλο, ενώ παράλληλα στηρίζει και το gender diversity, στις διπλωματικές αρχές».

Υπενθυμίζεται πως το EuroPride 2024, που θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Ιουνίου και θα κορυφωθεί με την καθιερωμένη παρέλαση περηφάνιας, είναι αδειοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διοργανωτών Pride (European Pride Organizers Association,www.epoa.eu) ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Στην πρόσοψη του δημαρχείου έχει τοποθετηθεί ένα τεράστιο banner ενώ διαφημιστικό σποτ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού.

