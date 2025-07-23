Πάνω από 2.500 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την τρίτη βδομάδα των ελέγχων, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 22.090 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.180 παραβάσεις σε οδηγούς καθώς και 377 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

• 834 στην Αττική,

• 248 στα Ιόνια Νησιά,

• 234 στη Δυτική Ελλάδα,

• 217 στη Θεσσαλονίκη,

• 206 στο Νότιο Αιγαίο,

• 137 στην Πελοπόννησο,

• 118 στην Κρήτη,

• 108 στην Κεντρική Μακεδονία,

• 103 στη Θεσσαλία,

• 102 στην Ήπειρο,

• 95 στη Στερεά Ελλάδα,

• 78 στο Βόρειο Αιγαίο

• 64 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

• 13 στη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνος διαμορφώνονται ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένει η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Υπηρεσίες Τροχαίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ - είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

Πηγή: skai.gr

