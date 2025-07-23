ΥΠΕΘΑ: Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων

Νέο μισθολόγιο για τους οπλίτες φέρνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης που φαίνεται να έχει κλειδώσει, θα φτάνει έως τα 100 ευρώ από 8,70 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα.

Κατά την πρώτη φάση της αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε εντός του 2024, εφαρμόστηκαν αλλαγές στο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο των στελεχών και όπως όλα δείχνουν, ακολουθούν οι αλλαγές στους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση δεν θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους τους οπλίτες αλλά θα ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια, επιχειρησιακά και ενδεχομένως και κοινωνικά, τα οποία αναμένεται να διευκρινιστούν κατά την αυριανή (Πέμπτη) παρουσίαση της δεύτερης φάσης εφαρμογής της Νέας Δομής Δυνάμεων από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια.

Οι πόροι για τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των οπλιτών θα προέλθουν από τον εξορθολογισμό που πραγματοποιείται σε δομές και σχηματισμούς των ενόπλων δυνάμεων.

