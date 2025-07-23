Τραγική ήταν η κατάληξη για ένα 11χρονο αγόρι από τη Γαλλία το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία του Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 23-7-2025, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Αν και το αγόρι που βρισκόταν μέσα στο νερό, φέρεται να έγινε αντιληπτό πως επέπλεε στο νερό χωρίς να κινείται, εντούτοις τόσο οι προσπάθειες από ναυαγοσώστη όσο και από το πλήρωμα και γιατρό του ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα στην παραλία, δεν έφεραν αποτέλεσμα, αφού ο 11χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του και στο ΠΑΓΝΗ που μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

