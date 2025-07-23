Νέα παρέμβαση της Αστυνομίας σε μουσική εκδήλωση στην Ήπειρο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αυτή τη φορά στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας.

Όπως γράφει το epiruspost αστυνομικοί του τμήματος Ηγουμενίτσας διέκοψαν γλέντι που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Νέων, προχωρώντας στη σύλληψη του υπεύθυνου της εκδήλωσης για παραβίαση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε η λειτουργία ζωντανής ορχήστρας με αποτέλεσμα τη διατάραξη της νυχτερινής ησυχίας των κατοίκων».

Πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη σύλληψη μέσα σε έναν μήνα στην Ήπειρο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, κυρίως από πολιτιστικούς συλλόγους, αδελφότητες και φορείς.

Η παρέμβαση των αρχών βασίζεται στον ισχύοντα νόμο περί κοινής ησυχίας, που ισχύει από τις 23:00 έως τις 07:00, με διοργανωτές να κινδυνεύουν με αυτόφωρη διαδικασία αν διαπιστωθεί παράβαση.

Αγανάκτηση και αιτήματα για αλλαγή

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι, επισημαίνοντας ότι τα παραδοσιακά γλέντια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ηπειρώτικης ταυτότητας και κληρονομιάς.

Ζητούν νομοθετική ρύθμιση, ώστε να προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, με όρους και χρονικά όρια που να σέβονται τόσο τους κατοίκους όσο και τους διοργανωτές.

«Δεν ζητάμε ασυδοσία. Ζητάμε σεβασμό στην παράδοση», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

