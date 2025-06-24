Τη ροή του χρήματος προς τον 26χρονο από το Αζερμπαϊτζάν που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα αναζητούν τα στελέχη της ΕΥΠ.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι για ποιους ενεργούσε και σε ποιους έστελνε το φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον ΣΚΑΪ, τα ψηφιακά πειστήρια είναι αυτά που θα δώσουν απαντήσεις. Έτσι, το κινητό τηλέφωνο, η τραπεζική κάρτα Πολωνίας, ο φορητός υπολογιστής, εντός της ημέρας θα σταλούν στα εργαστήρια Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι από την ανάκτηση αυτών των δεδομένων θα χαρτογραφήσουν τις μετακινήσεις του, τις επαφές που είχε, τις συναλλαγές ή εμβάσματα με στόχο να δουν ποιες είναι οι πηγές χρημάτων.

Παράλληλα τα στελέχη της ΕΥΠ βρίσκονται σε παράλληλη συνεργασία με τις αρχές του εξωτερικού προκειμένου να διαπιστώσουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο.

Ο 26χρονος από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου, στην Κρήτη, είχε βγάλει περί τις 5.000 φωτογραφίες.

Το ειδικό λογισμικό διέγραφε τις φωτογραφίες μετά την αποστολή τους. Τα ειδικά εργαστήρια θα κάνουν προσπάθεια ανάκτησης του υλικού ώστε να εντοπιστεί ο παραλήπτης των φωτογραφιών.

