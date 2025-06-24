Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση στη Μαγνησία

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πτελεός Αλμυρού Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες καίγονταν ελαιόδεντρα και ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλμυρού, Δημήτρη Εσερίδη η φωτιά δεν απείλησε οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πτελεός Αλμυρού Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2025

Πηγή: skai.gr

