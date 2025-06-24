ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γλαύκος φέτα κατεψυγμένος

Ο Ε.Φ.Ε.Τ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων- Έλεγχος για τον προσδιορισμό μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34, χώρα παραγωγής Ισπανίας, με ημερομηνία κατάψυξης 08-04-24, ημερομηνία συσκευασίας 02-10-24, ημερομηνία ανάλωσης 08-04-26 και αριθμό παρτίδας LOT 49930924 που παράγεται από την επιχείρηση ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

