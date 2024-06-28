Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής για τις περιζήτητες σχολές

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών έφτασε η ώρα της επιλογής σπουδών για τους υποψηφίους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί την επόμενη δοκιμασία που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές.



Τα μαθήματα της Φυσικής, της Ιστορίας και των Μαθηματικών δυσκόλεψαν αρκετά τους μαθητές με αποτέλεσμα οι βάσεις εισαγωγής, κυρίως, στις περιζήτητες σχολές να έχουν πτωτικές τάσεις.



Στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι χαμηλές βαθμολογίες στο μάθημα της Ιστορίας και στη συνέχεια στο μάθημα της Έκθεσης θα οδηγήσουν σε πτώση των βάσεων, η οποία θα επηρεάσει κυρίως τις υψηλόβαθμες σχολές.



Στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, οι επιδόσεις των μαθητών στη Φυσική, τα Μαθηματικά και στην Έκθεση δεν είναι ικανοποιητικές οπότε αναμένουμε σημαντική πτώση των βάσεων.



Στο πεδίο Υγείας και Ζωής θα επηρεαστούν οι υψηλόβαθμες σχολές από τις αρνητικές επιδόσεις των μαθητών κυρίως στο μάθημα της Φυσικής.



Τέλος, στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής θα έχουμε πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές λόγω των χαμηλών επιδόσεων στα Μαθηματικά, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε πως αποτελεί συχνό φαινόμενο στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Σε κάποιες από τις σχολές που ανήκουν σε μεσαίες ή χαμηλές τιμές μορίων εισαγωγής θα υπάρχουν αυξομειώσεις στη βάση εισαγωγής, οι οποίες θα σχετίζονται με τη ζήτηση από τους υποψηφίους.



Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί καίριας σημασίας απόφαση και πρέπει να λαμβάνεται με προσεκτική και όχι επιπόλαια αποκρυπτογράφηση της προσωπικότητας, των κλίσεων του ατόμου, καθώς και των επαγγελμάτων που του ταιριάζουν.

Κλείνοντας μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά η σωστή και έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού!

Σχολιάζουν οι



Θεόδωρος Καλαϊτζίδης

Μαθηματικός

Πρόεδρος του Ομίλου Φ.Μ.Ε ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Διευθυντής Σπουδών ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Πειραιά



Λέλες Θανάσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gat



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.