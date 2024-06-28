Νέα πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο στην περιοχή Κάτω Σακτούρια, ενώ λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαρέα Αρκαδίας. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2024

Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαρέα Αρκαδίας όπου πλέον οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να σβήσουν τις διάσπαρτες εστίες φωτιάς που πλέον μείνει. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτια - η οποία παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα - ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση και στο Πλατύ Μεσσηνίας. Εσπευσαν 23 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Στο Βαμβακόφυτο Σερρών υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε Πλατύ Μεσσηνίας και Βαμβακόφυτο Σερρών. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2024

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πεταλίδι Μεσσηνίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι την Παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το νεκροταφείο στην περιοχή.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2024

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

