Τραγωδία στην Αχαΐα σήμερα καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 4 μηνών έχασε σήμερα τη ζωή του στη Δυτική Αχαΐα.
Το μωρό, σύμφωνα με το Tempo24 μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, από την περιοχή Σαγέικα.
Το παιδάκι ανήκει σε οικογένεια Ρομά.
Τα αίτια θανάτου ερευνώνται, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.
Πηγή: skai.gr
