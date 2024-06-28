Ανοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα των Πανελλαδικών στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, αναρτώνται στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Παρασκευή 28 Ιουνίου είναι η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίεςς των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

