'Ανοδος στο 61,5% των τμημάτων καταγράφηκε φέτος, με βάση τα στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται και τα Πολυτεχνικά και Οικονομικά τμήματα. Στον αντίποδα, πτώση κατέγραψαν οι βάσεις των νομικών σχολών και των σχολών Ψυχολογίας, ενώ στην πλειονότητά τους, οι βάσεις των Ιατρικών σχολών παρέμειναν αμετάβλητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.276, (59.822 ΓΕΛ και 10.454 ΕΠΑΛ) και συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΙ στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες της πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού και του λιμενικού Σώματος 62.848 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων των ΓΕΛ ανήλθε στο 97,32% και το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στο 63,42%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου υποβλήθηκαν 20.825 αιτήσεις και οι επιτυχόντες ανήλθαν στους 16.138, με ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής σε ΣΑΕΚ στο 77,5%.

Οι πεντάδες των τμημάτων με τις υψηλότερες και χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής

Την υψηλότερη βάση εισαγωγής για το 2025, είχε και φέτος, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές, η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με 20.380 μόρια. Η πρώτη πεντάδα των τμημάτων με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής για το 2025 έχει ως εξής:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα, με βάση εισαγωγής τα 20.380 μόρια.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, με βάση εισαγωγής τα 19.295 μόρια.

Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής τα 19.210 μόρια.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βάση εισαγωγής 18.990 μόρια.

Ιατρική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με βάση εισαγωγής τα 18.775 μόρια.

Από την άλλη, η χαμηλότερη βάση εισαγωγής που κατεγράφη αυτή τη χρονιά ήταν τα 7.040 μόρια του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 'Αμφισσα. Αναλυτικότερα, τα πέντε τμήματα με τις χαμηλότερες βάσεις για φέτος είναι:

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ('Αμφισσα), με βάση εισαγωγής τα 7.040 μόρια.

Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής τα 7.280 μόρια.

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), με βάση εισαγωγής τα 7.310 μόρια.

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη), με βάση εισαγωγής 7.740 μόρια.

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), με βάση εισαγωγής 7.840 μόρια.

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις

Ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις πολυτεχνικές και οικονομικές σχολές, ενώ πτώση κατέγραψαν οι βάσεις των νομικών σχολών και των σχολών Ψυχολογίας. Οι σχολές Πληροφορικής παρουσίασαν μεικτές τάσεις, καταγράφοντας άλλες άνοδο και άλλες πτώση, ενώ στην πλειονότητά τους, οι βάσεις των Ιατρικών σχολών παρέμειναν αμετάβλητες.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο παρατηρείται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και εντυπωσιακή πτώση στα τμήματα που σχετίζονται με τα Μαθηματικά και τη Φυσική, ενώ στο 3ο Πεδίο, οι ιατρικές φαίνεται να άντεξαν στην πίεση των χαμηλότερων βαθμολογιών.

Πάντως, όπως επεσήμανε, παρατηρείται φέτος «πιο έντονο το φαινόμενο κενών θέσεων σε τμήματα της περιφέρειας, αλλά και της Αθήνας».

Αναλυτικότερα, δύο από τις τρεις νομικές σχολές κατέγραψαν πτώση της τάξεως των 60 και 150 μορίων (Νομική Αθηνών και Θεσσαλονίκης) ενώ άνοδο 75 μορίων κατέγραψε η τρίτη (Νομική Κομοτηνής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Πτώση κατέγραψαν για δεύτερη χρονιά τα τμήματα Ψυχολογίας, της τάξεως των 120 έως 445 μορίων, με εξαίρεση το τμήμα Ψυχολόγων του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης (Διδυμότειχο), που κατέγραψε άνοδο 150 μορίων.

Οι βάσεις των ιατρικών σχολών παρέμειναν αμετάβλητες σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα και Ηράκλειο. Οριακή άνοδο 25 μορίων κατέγραψε η Ιατρική Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενώ οριακή πτώση της τάξεως των 15-50 μορίων κατέγραψαν οι Ιατρικές σε Λάρισα Πάτρα και Θεσσαλονίκη (ΣΣΑΣ).

Ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις στις περισσότερες Πολυτεχνικές σχολές, άνοδος που έφτασε μέχρι και τα 1.700 μόρια σε δύο περιπτώσεις (Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρικών Μηχανικών - ΠΑΔΑ, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πάτρα)).

Ανοδική εικόνα παρουσίασαν, επίσης, οι βάσεις των Οικονομικών σχολών, με τις βάσεις να κινούνται ανοδικά έως και 1.460 μόρια, στην περίπτωση του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) και 1.210 μορίων στην περίπτωση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανάμεικτη είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τα τμήματα Πληροφορικής, με τις βάσεις να κυμαίνονται πτωτικά έως και 1.875 μόρια (Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) είτε ανοδικά έως και 370 μόρια (Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Μεγαλύτερη άνοδος και μεγαλύτερη πτώση

Η πρώτη τριάδα τμημάτων με τη μεγαλύτερη άνοδο έχει ως εξής:

Επιστημών Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μόρια 14.720, αύξηση κατά 2.600 μόρια

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς, μόρια 18.990, αύξηση κατά 2.195 μόρια

Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μόρια 15.850, αύξηση κατά 2.140 μόρια

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα εξής τμήματα:

Πυροσβεστική Ακαδημία, μόρια: 9.940, πτώση κατά 4.810 μόρια

Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ('Αρτα), μόρια: 11.660, πτώση κατά 3.590 μόρια

Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μόρια: 9,385, πτώση κατά 2.765 μόρια.

