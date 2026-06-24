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Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή στα πλοία της Ραφήνας - Οι ώρες της στάσης εργασίας

Σύμφωνα με την Ένωση, η κινητοποίηση αποφασίστηκε έπειτα από τις παρεμβάσεις της για το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας

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Λιμάνια

Την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφήνας από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).

Σύμφωνα με την Ένωση, η κινητοποίηση αποφασίστηκε έπειτα από τις παρεμβάσεις της για το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα.

Η στάση εργασίας αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των ναυτεργατών στη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα στις 8:30 έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αικατερίνη Π.». 
 
«Καλούμε τα μέλη μας και όλους τους Ναυτεργάτες να έχουν μαζική συμμετοχή και όλοι μαζί να απαιτήσουμε να δοθεί εδώ και τώρα λύση στο απαράδεκτο και τριτοκοσμικό φαινόμενο της 'εξορίας' των πλοίων και πληρωμάτων στο ανασφαλές αγκυροβόλιο της Ραφήνας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ραφήνα ακτοπλοΪκές γραμμές
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