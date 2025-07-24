Κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νεοχώρι Σερρών, το δεύτερο μετά από κρούσμα που είχε εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα στα Νέα Κερδύλια. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ήδη έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία θανάτωσης και ενταφιασμού περίπου 240 ζώων της μονάδας.

«Πρόκειται για κλειστή μονάδα σύγχρονου τύπου με ιδιαίτερα επιμελή κτηνοτρόφο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης και ενταφιασμού περίπου 240 ζώων και θα έχει ολοκληρωθεί αύριο.θα εφαρμοστεί ό,τι προβλέπεται», ανέφερε ο κ. Σπυρόπουλος, προσθέτοντας ότι «αν περιοριστεί εδώ το πρόβλημα για τις Σέρρες, η κατάσταση θα είναι καλή, καθώς έχουμε πληροφορίες ότι σε όμορους νομούς και σε νομούς στην υπόλοιπη Ελλάδα τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια, όπως και οι θανατώσεις ζώων».

«Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει εξαπλωθεί, γι’ αυτό και είμαστε σε καθεστώς διαρκούς επιτήρησης», σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης, διευκρινίζοντας ότι οι κτηνίατροι πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους, οι κτηνοτροφικές μονάδες στέλνουν συνεχώς δείγματα κι έχει δοθεί οδηγία, ώστε τα κοπάδια να βρίσκονται διαρκώς μέσα στις μονάδες.

«Συνεργάζονται πολύ καλά οι κτηνοτρόφοι μας κι από την πλευρά μας θα ενισχύουμε τις δυνάμεις μας με εποχικό προσωπικό, ώστε να έχουμε περισσότερους κτηνιάτρους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και καλή συνεργασία και ευτυχώς οι υπηρεσίες μας γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και έχουν ήδη επισκεφθεί σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κτηνοτροφικών μονάδων αμνοεριφίων ο κ. Σπυρόπουλος σημείωσε ότι οι περισσότερες είναι συγκεντρωμένες σε ένα κομμάτι του νομού και συγκεκριμένα σε μία ευθεία των Δήμων Σερρών, Εμμανουήλ Παππά και Νέας Ζίχνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.