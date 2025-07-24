ΟΗΕ: Η Ελλάδα απορρίπτει OIΣ για «τουρκική μειονότητα» σε Θράκη- Δωδεκάνησα

Για τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) συγκλήθηκε για να ενημερωθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε την υποστήριξή της στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του ΟΗΕ και περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών, σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του Χάρτη του ΟΗΕ και εξέφρασε την υποστήριξή της στην εποικοδομητική δέσμευση ΟΗΕ-ΟΙΣ για την εκπλήρωση των αρχών και των σκοπών του ΟΗΕ.

Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος κ. Ιωάννης Σταματέκος υπογράμμισε τη σοβαρή ανησυχία της Ελλάδας και την αντίθεση της στο περιεχόμενο ορισμένων ψηφισμάτων που εξέδωσε ο ΟΙΣ, καθώς και σε στοιχεία των δηλώσεων του, τα οποία αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμίζοντας πως ορισμένα ψηφίσματα του ΟΙΣ και στοιχεία των Διακηρύξεών του παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.

"Η πιο πρόσφατη Κοινή Διακήρυξη της Υπουργικής Συνόδου του OIΣ αναφέρεται σε δήθεν «τουρκική μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη», καθώς και σε «τουρκική μουσουλμανική κοινότητα στα Δωδεκάνησα». Τέτοιες αναφορές είναι εσφαλμένες, καθώς η διεθνής Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει ρητά το καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη με βάση το θρήσκευμα" τόνισε ο κ. Σταματέκος.

Ομοίως, ανέφερε ο κ. Σταματέκος "ο μικρός αριθμός Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικού θρησκεύματος που κατοικούν στη Ρόδο και την Κω απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο Έλληνα πολίτη, με τα θρησκευτικά τους δικαιώματα και τις ελευθερίες τους να προστατεύονται πλήρως".

Η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι τα ψηφίσματα του OIΣ πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με το διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ιδίως όσον αφορά ζητήματα όπως το Κυπριακό και η μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών, σύμφωνα με το 'Αρθρο 2, παράγραφος 7 του Καταστατικού Χάρτη.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο κ. Σταματέκος τόνισε την ανάγκη αυστηρής συμμόρφωσης με τα Ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

"Δυστυχώς, από το 2004 ο OIΣ έχει αποδώσει καθεστώς παρατηρητή στην αποσχιστική οντότητα στο νησί, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, με τα Ψηφίσματά του 541 (1983) και 550 (1984), καταδίκασε ξεκάθαρα τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας και απαίτησε την απόσυρση της" ανέφερε ο κ. Σταματέκος. Πρόσθεσε ότι τα Ψηφίσματα 541 και 550 "παράλληλα, κάλεσαν όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την παράνομη οντότητα ούτε να την υποστηρίξουν με οποιονδήποτε τρόπο".

Η Ελλάδα εξέφρασε επίσης της λύπη της που οι προηγούμενες προσπάθειες να τεθούν αυτά τα ζητήματα υπόψη της Γραμματείας του ΟΙΣ δεν είχαν αποτέλεσμα.

"Η υιοθέτηση θέσεων που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο ελάχιστα συμβάλλει στην προώθηση της συνεργασίας με τον ΟΗΕ ή στο έργο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου, δε θα διστάσει ποτέ να θίξει τα ζητήματα αυτά με τον OIΣ και τα κράτη μέλη του, πιστή στη σημασία της ειλικρινούς και έντιμης συνεργασίας" τόνισε ο κ. Σταματέκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.