Νέο Skoda Peaq: Η ηλεκτρική ναυαρχίδα που αλλάζει τα δεδομένα στα μεγάλα SUV

Με το νέο Peaq, η Skoda κάνει το πιο αποφασιστικό της βήμα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το νέο μοντέλο δεν αποτελεί απλώς το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της τσεχικής μάρκας, αλλά και τη νέα της ναυαρχίδα, φέρνοντας μαζί του τεχνολογίες, χώρους και δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν είχαμε συναντήσει σε μοντέλο της εταιρείας.

Με μήκος 4,87 μέτρα, δυνατότητα μεταφοράς έως επτά επιβατών και αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα, το Peaq έρχεται να τοποθετηθεί στην καρδιά της κατηγορίας των μεγάλων ηλεκτρικών SUV, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες οικογενειακές προτάσεις της αγοράς.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Το Peaq αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας Modern Solid της Skoda. Οι καθαρές επιφάνειες, οι μινιμαλιστικές γραμμές και η έντονη παρουσία δημιουργούν ένα SUV που δείχνει σύγχρονο χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές. Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί το νέο Tech-Deck Face, η γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια που αντικαθιστά τη συμβατική μάσκα και φιλοξενεί τους αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης. Τα φωτιστικά σώματα με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ ενισχύουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα, ενώ οι αναλογίες του αμαξώματος αποπνέουν στιβαρότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χωνευτές χειρολαβές των θυρών – πρώτη φορά σε Skoda – καθώς και η τεράστια πανοραμική οροφή Dynamic Shade Control. Με επιφάνεια που ξεπερνά τα 2,1 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της μάρκας. Παρά το μεγάλο του μέγεθος, το Peaq εμφανίζει εξαιρετική αεροδυναμική απόδοση, με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,249, τιμή που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αύξηση της αυτονομίας.

Ένα lounge για επτά επιβάτες

Αν το εξωτερικό εντυπωσιάζει, το εσωτερικό είναι αυτό που αναδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα του νέου μοντέλου. Το μεταξόνιο των 2.965 χιλιοστών εξασφαλίζει κορυφαία ευρυχωρία για όλους τους επιβάτες, ακόμη και στην τρίτη σειρά καθισμάτων. Στην πενταθέσια διάταξη, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 935 λίτρα, επίδοση-ρεκόρ για μοντέλο της Skoda, ενώ ακόμη και με επτά επιβάτες διαθέσιμα παραμένουν 299 λίτρα.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με στόχο να θυμίζει περισσότερο premium lounge παρά παραδοσιακό SUV. Το νέο Relax Package προσθέτει εργονομικά καθίσματα πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR, λειτουργίες μασάζ και αερισμού, ηλεκτρικά υποπόδια, ειδικά μαξιλάρια, ακόμη και εφαρμογή wellbeing που δημιουργεί διαφορετικές ατμόσφαιρες χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στην κορυφή της εμπειρίας βρίσκεται το νέο ηχοσύστημα Sonos με 16 ηχεία και ισχύ 755 Watt, το οποίο μετατρέπει την καμπίνα σε πραγματική αίθουσα ακρόασης.

Ρεκόρ αυτονομίας για Skoda

Το νέο Peaq βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group και προσφέρεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες. Η βασική έκδοση Peaq 60 χρησιμοποιεί συσσωρευτή 63 kWh και αποδίδει 150 kW, προσφέροντας αυτονομία άνω των 450 χιλιομέτρων.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι εκδόσεις Peaq 90 και Peaq 90x με τη νέα μπαταρία των 91 kWh, τη μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ η Skoda σε ηλεκτρικό μοντέλο. Η έκδοση Peaq 90 αποδίδει 210 kW και προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα, ενώ η τετρακίνητη Peaq 90x αποδίδει 220 kW και επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα. Η φόρτιση από το 10% στο 80% απαιτεί μόλις 27 λεπτά για την έκδοση 60 και 28 λεπτά για τις μεγαλύτερες εκδόσεις, επιτρέποντας στο Peaq να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και σε μεγάλα ταξίδια.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης, καθώς το νέο SUV μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές, κατοικίες ή ακόμη και το ηλεκτρικό δίκτυο, ανάλογα με την υποδομή φόρτισης.

Ψηφιακή εμπειρία νέας γενιάς

Το Peaq εισάγει μια σειρά από τεχνολογικές πρωτιές για τη Skoda. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η νέα κάθετα τοποθετημένη οθόνη infotainment 13,6 ιντσών, η πρώτη αυτού του τύπου σε μοντέλο της εταιρείας. Το σύστημα βασίζεται σε πλατφόρμα Android και προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, εξατομίκευσης και online υπηρεσιών.

Παράλληλα, η εφαρμογή MySkoda επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών του αυτοκινήτου, διαχείριση φόρτισης και προγραμματισμό διαδρομών, ενώ για πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του και το Camp Mode, που διατηρεί το εσωτερικό σε ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια διανυκτέρευσης στο όχημα.

Έμφαση στην ασφάλεια

Η Skoda εξοπλίζει το Peaq με το πιο εξελιγμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται Front Assist, Lane Assist, Side Assist, Predictive Cruise Control και Crossroad Assist, ενώ το νέο Travel Assist 3.0 μπορεί πλέον να αναγνωρίζει και να αντιδρά σε φωτεινούς σηματοδότες.

Το σύστημα Top Area View 360° προσφέρει πλήρη εποπτεία του περιβάλλοντος χώρου μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης, ενώ η προστασία των επιβατών αναλαμβάνεται από δέκα αερόσακους που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Sportline για όσους θέλουν κάτι περισσότερο

Από την πρώτη ημέρα διάθεσης θα είναι διαθέσιμη και η έκδοση Sportline, η οποία δίνει έμφαση στη δυναμική εμφάνιση. Μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες, ειδικές ζάντες έως 21 ιντσών, φωτιζόμενο Tech-Deck Face και σπορ εσωτερικό με καθίσματα αυξημένης πλευρικής στήριξης συνθέτουν ένα πιο επιθετικό αισθητικά σύνολο, χωρίς να επηρεάζουν τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Το νέο Skoda Peaq δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV. Είναι το μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Skoda στην ευρωπαϊκή αγορά, φέρνοντας για πρώτη φορά τη μάρκα στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών SUV.

Με κορυφαίους χώρους, επταθέσια διάταξη, αυτονομία άνω των 640 χιλιομέτρων, προηγμένη συνδεσιμότητα και τεχνολογίες που συναντάμε συνήθως σε ακριβότερες προτάσεις της αγοράς, το Peaq δείχνει έτοιμο να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς για τις οικογένειες που αναζητούν ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV χωρίς συμβιβασμούς.

Πηγή: skai.gr

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