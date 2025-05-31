Λογαριασμός
Σοκαριστικό τροχαίο στην Κω: Τζιπ μπήκε σε φούρνο και παρέσυρε κόσμο μέσα από τα τζάμια: Μια νεκρή και δύο τραυματίες

Ζευγάρι, καθόταν σε τραπεζάκι της επιχείρησης και παρασύρθηκε από το αμάξι που πέρασε από την τζαμαρία του μαγαζιού- Η γυναίκα κατέληξε λίγο αργότερα

Κώς: Τζιπ μπήκε σε φούρνο- Μια νεκρή και δύο τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε φούρνο στο Τιγκάκι της Κω, όπου τζιπάκι, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και μπήκε κανονικά μέσα σε φούρνο, σπάζοντας τις τζαμαρίες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο οδηγός και 2 πελάτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, λίγο αργότερα, η γυναίκα, δεν τα κατάφερε και κατέληξε, ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο σύζυγός της.

Το ζευγάρι καθόταν έξω στα τραπεζάκια της επιχείρησης και το αμάξι τους παρέσυρε μέσα στο μαγαζί, σπάζοντας τις τζαμαρίες.

Πηγή: Βήμα της Κω

